Дожди и похолодание: лето в Москве снова отменяется?

Последняя декада июля в столичном регионе стартовала с дождя, местами — с грозой. На это указала во вторник, 21 июля, метеоролог Татьяна Позднякова.

Как уточнила эксперт в своем MAX-канале, утром 21 июля фронт окклюзии прибалтийского циклона начал поливать дождем Москву и Московскую область. К 11 часам этот фронт сместится на северо-восток Подмосковья — дождь в столице прекратится, но лишь на время. Следующая порция дождя, предупреждает Татьяна Позднякова, придется на вечер 21 июля.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал РИА Новости, что дожди в столичном регионе продлятся до пятницы, 24 июля, причем в последний рабочий день недели придет очень активный циклон — он может принести до четверти месячной нормы осадков. Столбики термометров при этом понизятся до 15-18 градусов.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков подтвердил в эфире радио РБК, что жителей Москвы до конца недели ожидает похолодание и кратковременные дожди.

Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что аномальная жара столичному региону в ближайшее время не грозит, поскольку "жаркий воздух из Сахары, можно сказать, перекрывается активными циклонами", а "виной всему, конечно, высотный циклон, если так уж разбирать".