США и Иран получили предложение от посредников

США и Ирану предложили объявить о 10-дневном режиме прекращения огня.

С такой инициативой выступили посредники из Катара, Египта, Пакистана и других стран Ближнего Востока на фоне эскалации американо-иранского конфликта.

Администрация президента США Дональда Трампа уже начала изучать инициативу, пишет американский портал Axios со ссылкой на источники. Американские чиновники даже призвали Израиль воздержаться от шагов, которые способны сорвать дипломатические усилия.

При этом собеседник издания заявил, что Вашингтон параллельно готовится к тому, что переговоры с Ираном обернутся провалом.

Очередной виток эскалации между США и Ираном произошел 8 июля. Вашингтон объявил о прекращении режима перемирия в ответ на якобы атаку на торговое судно в Ормузском проливе.