ВС России разрешил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде

Водитель вправе не возить с собой бумажную версию страхового полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), если он оформил этот документ в электронном виде. Об этом говорится в соответствующем решении Верховного суда России.

Как уточняет ТАСС, соответствующее решение ВС России было вынесено по жалобе жителя Свердловской области — его оштрафовал инспектор ГИБДД за отсутствие бумажного экземпляра полиса ОСАГО, хотя водитель имел электронный полис.

Суд подтвердил, что поскольку в момент остановки инспектором у водителя был страховой полис, срок действия которого не истек, в действиях заявителя отсутствует состав административного правонарушения.

Ранее в Государственной думе разработали поправки в законодательство, предусматривающие отмену 28 составов административных правонарушений. Эксперты отмечали, что бессмысленно штрафовать за забытые водителем дома права и полис ОСАГО, если инспектор ДПС может мгновенно подтвердить их наличие или отсутствие у данного человека по базе данных.

Тем временем вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов призвал полностью отменить лимит выплат по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности. Эксперт напомнил, что в других государств, в частности, европейских, нет ограничений выплат по ОСАГО.