Россиян призвали не ездить за границу из-за экзотических инфекций

Россияне, отправляясь отдыхать в другие страны, нередко за собственные деньги приобретают инфекционные заболевания. На это указал во вторник, 21 июля, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Эксперт высказался после сообщений о том, что в Турции фиксируют случаи отравлений и бактериальных инфекций у туристов из России. Роспотребнадзор затребовал разъяснения у турецких коллег.

В связи с этим Онищенко риторически поинтересовался, "зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически всё". Эксперт напомнил, что уже предупреждал об инфекционных опасностях зарубежного отпуска.

Специалист также призвал не выезжать за рубеж при наличии хронических заболеваний и проявлять здравый смысл при организации и планировании отпуска, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший главный санитарный врач России уже пытался отговорить сограждан от поездок в другие страны в отпускной сезон. Онищенко рассказал, что в популярной у российских туристов Турции летом распространен вирус Коксаки. Эта инфекция может спровоцировать асептический менингит и другие проблемы со здоровьем.

Однако заболеть можно и дома, если не соблюдать правила профилактики. Роспотребнадзор предупредил, что если игнорировать правила технического обслуживания водных систем и кондиционеров, можно заразиться легионеллезом. В частности, в Нью-Йорке зафиксировали минимум две смерти от "болезни легионеров".