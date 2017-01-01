Белокурые ангелочки: Анна Курникова показала редкое фото детей от Иглесиаса

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса четверо маленьких детей, которых звездные родители не слишком часто показывают общественности. Поэтому поклонники семейства очень внимательно следят за страницами теннисистки и певца в соцсетях.

После финала Чемпионата мира по футболу теннисистка поделилась свежим снимком старших детей. Анна показала, как Николас, Люси и Мэри болели за сборную Испании, а после радовались победе любимой команды. На снимке счастливые малыши представили в форме Испании.

Поклонники звездного семейства пришли в восторг от снимка. Народ отметил, что дети все больше становятся похожи на Анну. "Белокурые ангелочки"; "В маму пошли"; "Повезло Энрике, такие красивые детки"; "Курникова красотка и дети замечательные", — осыпали комплиментами наследников спортсменки и певца пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вместе больше 20 лет. Начинался роман со скандала. Россиянку позвали сняться в клипе испанца на песню Escape. По сценарию певец должен был поцеловать теннисистку, но в самый ответственный момент артист вдруг закатил истерику, мол, у Анны прыщик на лице, не буду к ней прикасаться. Бурное выяснения отношений привело к роману.

Сегодня Курникову и Иглесиаса называют одной из самых красивых и крепких пар шоу-бизнеса. Секрет их счастья в том, что влюбленные не выставляют свои чувства на публику, пытаясь продать свою историю. Анна и Энрике просто живут и наслаждают каждым проведенным вместе днем. Доподлинно не известно, вышла ли теннисистка замуж за певца, так как официального объявления по этому поводу не было. Анна просто сменила фамилию в своем профиле в соцсети на Курникова-Иглесиас.

Старших двойняшек Анна родила в 2017 году. Мальчика назвали Николас, а девочку Люсия. В начале 2020 года россиянка подарила испанцу третьего ребенка — дочь Мэри. А под конец 2025 года Курникова и Иглесиас стали родителями в четвертый раз.