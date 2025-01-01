Турция ищет совместные решения по вопросам, которые остались открытыми после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом рассказал турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер.

Местные средства массовой информации утверждают, что официальная Анкара продолжает переговоры с третьими странами насчет реэкспорта купленных у России ЗРК С-400. Источники уверяли, будто сделка уже согласована с одним из государств Персидского залива.

Наличие у Турции С-400 стало помехой для закупки американских истребителей F-35. Соединенные Штаты исключили Анкару из соответствующей программы за приобретение российских комплексов.

Гюлер отметил, что "в рамках процесса, который продолжается с США с позитивной динамикой в военной и политической сферах", ведется поиск решений "на основе взаимопонимания и сотрудничества" (цитаты по РИА Новости).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара поддерживают контакты относительно дальнейшего будущего ракетных комплексов С-400, поскольку "эта тема относится к области сверхчувствительных".

Еще в 2025 году американские средства массовой информации утверждали, что Турция хочет вернуть купленные у России зенитно-ракетные комплексы C-400, поскольку на этом настаивают Соединенные Штаты. В обмен на этот шаг Вашингтон сулил Анкаре вернуть доступ к американским истребителям F-35 и снять санкции с турецкой оборонной промышленности.