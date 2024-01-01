Несколько десятков норвежских оленей умудрились пробраться через колючую проволоку и проникнуть на территорию России. Хозяева животных требуют вернуть их собственность, а российская сторона указывает на многомиллионный ущерб от парнокопытных перебежчиков.

Как уточнила директор заповедника "Пасвик" (Мурманская область) Наталья Поликарпова в комментарии РИА Новости, норвежские олени пришли еще зимой — гости "впервые перепрыгнули через колючую проволоку, мы сами не знали, что олени так могут сделать". Проблем с идентификацией животных не было: других оленей на территории "Пасвика" нет, а у пришлых парнокопытных имеются метки и ошейники.

Норвежские журналисты пишут, что владельцы оленей требуют от российской стороны вернуть их собственность и жалуются на невозможность получить визы, чтобы приехать в Россию за своими животными.

Российский заповедник, в свою очередь, указывает на огромный ущерб, который причиняют экологии норвежские олени. "Пасвик" еще в 2024 году направил властям королевства запрос о компенсации вреда за незаконный выпас оленей, поедающих ценный лишайник, на 47 миллионов крон.

Примечательно, что многие норвежцы относятся к своей экологии весьма трепетно и ставят ее превыше политики. Так, местное население неоднократно жаловалось на учения НАТО, заявив, что действия военных привели к загрязнению окружающей среды и повреждению имущества гражданских лиц.

Между тем животные уже не раз становились поводом для предъявления претензий с явной политической подоплекой. В 2025 году финские оленеводы пожаловались на участившиеся нападения волков на свои стада, обвиняя в происходящем хищников из России и "далеко идущие последствия" российской спецоперации. МИД России в ответ иронично высказался про санкции против волков, которые "кошмарят лапландских оленей".