Девять человек погибли в Белгородской области в результате атак ВСУ

В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ погибли девять человек, 77 ранены.

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли семь мирных жителей и один ребенок, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Также в больнице умерла женщина, получившая тяжелые ранения во время атаки беспилотника 11 июля. Девятый погибший – мужчина, который получил смертельные травмы 19 июля.

Украина атаковала российский регион за последние 24 часа 153 раза. Ударам подверглись 13 округов.

По словам Шуваева, прошедшие сутки стали "крайне тяжелыми, беспрецедентными по количеству погибших и пострадавших".