Юлия Барановская шокировала народ изуродованным лицом: вся опухшая и в волдырях

Телеведущая Юлия Барановская не боится показывать себя в натуральном виде. Правда, порой честные фото бывшей возлюбленной Андрея Аршавина шокируют.

У Барановской сильная аллергия на укусы насекомых. Но Юлию это не останавливает от всевозможных походов. На прошлой неделе телеведущая улетела на Камчатку, где столкнулась с нашествием комаров. Многодетная мама вышла на связь с подписчиками с жутко опухшим лицом и рассказала, какая беда с ней приключилась.

"Мои отношения с комариными укусами. Комар укусил, я вся изгрызана, со всех сторон. Тут просто все в комарах, в мошках. Красоточка, я считаю... Я думала, что отекшая губа — это страшно, но сегодня треш. Это укусы, так надулось. Я даже улыбаться не могу. В эту минуту меня кто-то кусает за ногу", — поделилась Юлия.

У Барановской опухла губа, появились волдыри на скулах и подбородке. Изуродованное лицо телеведущая показала крупным планом, не боясь осуждения.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Поклонники сочувствуют Юлии. "Боже, кажется, это очень больно"; "Зато на Камчатке так красиво! Потерпи, укусы комаров главное не чесать"; "Жуть, это еще ведь болит и зудит"; "Да даже в таком виде красотка!" — пишут пользователи Сети.

Отметим, что Юлия Барановская много путешествует. Только в этом году она побывала в двух невероятных уголках планеты — на Алтае и в Антарктиде. К суровым условиям телеведущей не привыкать.