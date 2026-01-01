Россия и Китай взаимно продлили безвизовый режим до конца 2027 года

Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года вслед за аналогичным действием России в отношении китайских граждан. Об этом рассказали во вторник, 21 июля, в Министерстве иностранных дел КНР.

За день до этого президент России Владимир Путин внес коррективы в собственный указ "О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики", пролонгировав действие безвиза до конца 2027 года.

Зеркальный шаг предприняли власти Китая. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, это укрепит дружбу и поспособствует обменам и сотрудничеству во всех областях.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что взаимный туристический поток между Россией и Китаем в 2026 году, по прогнозу, вырастет на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 4—4,5 миллиона поездок.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, спрогнозировал к концу 2027 года ожидаем до 6 миллионов взаимных поездок. Политик, которого цитирует РИА Новости, назвал продление безвизового режима еще одним доказательством стратегического партнерства между Москвой и Пекином, которое закреплено в документах и реализуется на деле.