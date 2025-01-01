"Внуково" станет совладельцем "Домодедово"

Столичный аэропорт "Внуково" выкупит 25% долей компании, управляющей аэропортом "Домодедово".

Сумма сделки составляет 16,5 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники. Будут использованы собственные и заемные средства.

В "Шереметьево" и "Внуково" подтвердили предстоящую сделку. Гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко заявил, что оба аэропорта станут партнерами по управлению "Домодедово". Это повысит качество услуг и расширит возможности для авиакомпаний.

До июня 2025 года "Домодедово" контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик. Генпрокуратура потребовала изъять актив в пользу государства, заявив, что стратегический объект находился под иностранным контролем. "Шереметьево" в начале года выкупил "Домодедово" у Росимущества за 66,1 миллиарда рублей.