В Национальном центре "Россия" открылся цикл встреч "Родина - это люди"

В Москве в Национальном центре "Россия" открылся сегодня цикл встреч "Родина - это люди". В беседах примут участие общественные деятели, представители власти, ветераны спецоперации, врачи и руководители крупных клиник.

В ходе дискуссий обсудят роль жителей в достижениях страны, возможности для карьерного роста и самореализации, поддержку традиционных и семейных ценностей, внедрение инноваций в здравоохранении и доступность медицинской помощи. Особое внимание уделят заботе о старшем поколении. Тема первой встречи - "Здоровая семья".