В Национальном центре "Россия" открылся цикл встреч "Родина - это люди"

В Москве в Национальном центре "Россия" открылся сегодня цикл встреч "Родина - это люди". В беседах примут участие общественные деятели, представители власти, ветераны спецоперации, врачи и руководители крупных клиник.
В ходе дискуссий обсудят роль жителей в достижениях страны, возможности для карьерного роста и самореализации, поддержку традиционных и семейных ценностей, внедрение инноваций в здравоохранении и доступность медицинской помощи. Особое внимание уделят заботе о старшем поколении. Тема первой встречи - "Здоровая семья".
"Очень символично, что этот наш всероссийский проект здесь в Национальном центре "Россия" проходит, как сказал наш уважаемый ведущий, в Год единства народов России, объявленный нашим президентом. И мы с вами точно знаем, что все 194 национальности, которые проживают в нашей стране, считают главной своей ценностью семью", - сообщила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.