Арбатско-Покровскую линию метро продлят до района Восточный

Строители завершили проходку правого перегонного тоннеля от станции "Щёлковская" до будущей "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро. Сегодня его осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Новая станция откроется в 2028 году. Она поможет местным жителям почти в два раза быстрее добираться до центра столицы.

Шестиметровый щит "Юлия" завершает проходку правого перегонного тоннеля Арбатско - Покровской линии от "Щелковской" до будущей станции "Гольяново". Глубоко под землей он преодолел больше полутора километров пути.

"Важный этап в строительстве метро от станции "Щелковской" до "Гольяново". Прошли оба тоннеля. Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию за Гольяново до района Восточный, который находится за МКАДом. И, конечно, ситуация там крайне сложная, потому что жителям приходится выезжать на Щёлковское шоссе, очень перегруженное. Такое решение мы приняли, сама строительная схема и технологический процесс не задержит ввод станции здесь в Гольяново", - сообщил Собянин.

Путь "Юлии" был непростым. Проходку тоннеля под улицами Уральская, Уссурийская, площадью Бэллы Кун и вдоль Гольяновского пруда начали еще феврале. Помимо плотной городской застройки, строителям пришлось учитывать еще ряд факторов.

"Здесь, естественно, имеются активные подземные воды и на станции для того, чтобы снизить уровень грунтовых вод, применена система водопонижения, которая откачивает воду из котлована и выдает ее на поверхность, для того чтобы мы комфортно могли монтировать основные конструкции станции", - рассказал Антон Антонов, руководитель строительства АО Мосинжпроект.

Протяжённость нового участка Арбатско-Покровской линии - более 2,5 километра. Конечная станция "Гольяново" расположится вдоль Уссурийской улицы, на пересечении с Сахалинской и Хабаровской. Здесь установят турникеты и автоматы по продаже билетов столичного производства. А поскольку в Гольяново находится крупное космическое научно - производственное предприятие, дизайн одноименной станции будет соответствующим.

"Станция будет с островной платформой, два вестибюля, 5 лестничных выходов, в районе Сахалинской улицы", - отметил Роман Ромашевский, директор по строительству АО Мосинжпроект.

Новая станция поможет разгрузить действующую конечную Арбатско-Покровской линии – "Щёлковскую". Ожидается, что "Гольяново" ежедневно будут пользоваться 30 тысяч пассажиров. Главное - жители района смогут почти в два раза быстрее добираться до центра города, свободнее станут и дороги в округе.