Кардиохирурги Сеченовки использовали робота для полноценной операции

Кардиохирурги Сеченовского университета впервые использовали робота для полноценного проведения операции. Пациенту с ишемической болезнью сердца выполнили аортокоронарное шунтирование. Раньше механический напарник лишь помогал врачам проводить такие вмешательства. Но на этот раз требовался другой подход.

После короткой беседы врач осматривает пациента - на нём пять микрошвов по паре сантиметров. Именно через них специалисты добрались до сердца мужчины и провели сложнейшую операцию аортокоронарное шунтирование. При котором в сердце вставляют новый сосуд, чтобы восстановить нормальный кровоток. Впервые процедура была полностью роботизирована.

"Операция сделана полностью роботически, без каких-либо разрезов. Это позволяет быстро реабилитировать пациента. И возможности современных роботических технологий - они позволяют это сделать - несколько проколов и никаких разрезов. В этом суть коронарного шунтирования у данного пациента", - пояснил Роман Комаров, директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета

Теперь медики Сеченовки ещё и механики. Над операционным столом возвышается многорукий металлический помощник. Доктор расставляет роботизированные руки и камеры так, чтобы было удобно управлять процессом и контролировать каждое движение.

Сам хирург занимает место оператора машины. За процессом наблюдает через экран камер. Управление на кончиках пальцев тоже вынесено за пределы хирургического стола. На серьезный эксперимент врачи решились из-за сложной ситуации у пациента с ишемической болезнью. Сосуд, где ранее установили расширитель, стал сужаться, а это значит - новые проблемы с кровотоком.

Роботов в Сеченовке используют уже два года в гибридном режиме. С помощью механизмов из организма только извлекали сосуды-трансплантаты, а вот пришивали их вручную. В таких случаях требовался разрез в районе рёбер. У пациентов оставались заметные шрамы, а грудина заживала до полутора месяцев. Использование полностью роботизированных технологий позволит минимизировать травматичность сложных операций и ускорить восстановление пациентов.