Россиянка пыталась провезти из Дубая контрабанду на 36 млн рублей

Контрабанду на сумму 36 миллионов рублей пыталась провезти россиянка, прибывшая из Дубая, но была задержана сотрудниками Шереметьевской таможни.

14 украшений, 19 пар серёг, а ещё обувь и аксессуары от известных брендов пассажирка упаковала в сумки и смело отправилась к "зелёному коридору" вип-зала.

Однако в ходе выборочного контроля таможенников заинтересовал её багаж: уж слишком много дорогих вещей, подлежавших декларации, там было. Женщина пояснила, что везла ценности лично для себя, а с правилами провоза не знакома.