Жительницу Щелкова задержали за аферу с арендой иномарок

Жительницу Щёлкова задержали за аферу с арендой иномарок. Её подозревают в совершении махинаций на общую сумму более 39 миллионов рублей.

В прошлом году злоумышленница предлагала автовладельцам заработать на сдаче машин в аренду и обещала регулярные выплаты. В итоге женщина перечисляла деньги только первые несколько месяцев после заключения договоров. А потом - переставала выходить на связь.

А иномарки, находившиеся в её распоряжении, перепродавала по поддельным документам. Такую схему ей удалось осуществить с 12 машинами.