Десятки кроликов и тыква-красавица: чем заняться на ВДНХ всей семьей

Почувствовать себя пчелой можно в 28 павильоне "Пчеловодство" на ВДНХ. Повсюду голограммы, дополненная реальность и огромные модели жуков. А на специальном экране можно создать собственное уникальное насекомое - своего рода конструктор, а потом сохранить получившийся шедевр в телефон по QR-коду. Всего в павильоне больше 15 интерактивных зон: можно узнать аромат редких цветов, проверить, как кусаются букашки, разобраться, как устроен ротовой аппарат пчелы, и даже рассмотреть его части под микроскопом.

"Здесь можно узнать, какие есть насекомые, как они устроены, ну и, конечно, подробно, более о пчелах. А поскольку основная работа пчел - это опыление, поэтому здесь еще и часть экспозиции посвящена цветам и процессу опыления", - рассказала Елена Михеечева, методист по музейно-образовательной деятельности Биологического музея им. К. А. Тимирязева и Биокластера.

Овощи-рекордсмены тоже подрастают. Тыквы, арбузы, морковь, свекла, лук, кукуруза, подсолнухи, кабачки и даже огурцы - многие из них уже весят по несколько килограммов. Главная героиня - тыква-красавица: она набирает по 8 килограммов в день и уже доросла до 170. А по прогнозам - и все 600 кило, что станет рекордом Москвы. Каждый ее огромный лист работает как солнечная батарея: днем ловит свет, преобразует энергию и питает будущего великана.

"Идеальное место для прогулки в зелени в деревьях, можно прогуляться полюбоваться водной гладью посмотреть на животных. Также здесь есть и образовательные программы, и мастер-классы, в кафе можно перекусить, попить кофе, провести весь день с семьёй на ВДНХ", - рассказала Кристина Шкаликова, руководитель пресс-службы ВДНХ.

На "Городской ферме" пополнение - родилась красавица козочка. Малышка черно-белая, родилась крепкой и здоровой. Сейчас пьет мамино молоко, а к нему уже добавляют ароматное сено. Гости фермы уже придумывают имя. А еще здесь появились лисы. Их вырастили в Институте цитологии и генетики, где выводят зверей без агрессии.

И это еще не всё! Совсем скоро по зеленым лужайкам разбегутся 60 пушистых кроликов. Пока они проходят обязательный карантин - это стандартная процедура для животных из других хозяйств.

Здесь каждый найдёт любимца - кого погладить или угостить вкусностями, кстати, на озере в этом году поселились черные и белые лебеди вместе - они пока похожи большое на гадких утят. Но скоро оперение сменится, и они превратятся в грациозных птиц.