Почему Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе

Занявшая шестое место на Олимпиаде в Милане фигуристка Аделия Петросян ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Кто станет новым наставником спортсменки, пока не известно.

О причинах ухода Петросян от Тутберидзе появилось немало слухов. Пока ни спортсменка, ни тренер не комментируют произошедшее. Зато свои версии выдвигают эксперты. Так, легендарный тренер Татьяна Тарасова считает, что Аделии не хватало внимания наставников.

"Не думаю, что Петросян и Тутберидзе хорошо работали. Потому что у Тутберидзе сейчас пришло много других девочек, она занята с ними. Кто-то может это потянуть, вместе с кем-то работать, а кто-то — нет. Точно я не знаю. И не узнаю, потому что не буду спрашивать", — заявила Татьяна Анатольевна.

По словам специалиста, для Петросян уход от Тутберидзе — "это плохо". "Мы ее посылаем на Олимпийские игры, а на следующий год она уходит от тренера. Мне это непонятно. Это ее решение. Правильное оно или неправильное — будем смотреть позже. Значит, у них что‑то случилось, все же не бывает просто так", — сообщила Тарасова в беседе со Sports.

Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал другую причину ухода Аделии от Этери. Он уверен, что дело в конкуренции.

"Это потому что Трусова пришла. Без понятия по поводу конфликта, но логически это можно предположить. Очень странное решение. Боюсь, что Аделия не выдержала конкуренцию с Александрой Трусовой. Возможно, в этом причина", — считает Жулин.

Как отметил тренер, Трусова великолепно исполняет четверные прыжки. Видимо, она после декрета практически вернула свою лучшую форму. "А зная еще ее характер, с ней будет бороться тяжело любому человеку, потому что она безумный спортсмен", – приводит слова Жулина Metaratings.

Кто станет новым тренером Петросян, пока не сообщается. Специалисты даже не могут предположить, кто на сегодняшний день может справиться со спортсменкой такого уровня.

Сама же 19-летняя Аделия рассказала, что решение об уходе далось ей непросто. При этом Петросян поблагодарила команду, с которой работала несколько лет. "Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо", — подчеркнула фигуристка.