Песков опроверг слухи об использовании складов Wildberries для военных нужд

Склады Wildberries не используются для поставок товаров для Вооруженных сил России. Об этом сказал Дмитрий Песков.

Комментируя атаки на склады Wildberries, представитель Кремля заявил, что Киев продолжает наносить удары по мирным целям. По словам Пескова, ситуация у маркетплейса непростая, правительство сейчас занимается этим вопросом.

"Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, в этом террористическая сущность киевского режима", - сказал пресс-секретарь президента.

В ночь на субботу, 18 июля, украинские беспилотники атаковали второй по величине склад Wildberries в Электростали в Московской области. Площадь возникшего пожара составила около 250 тысяч квадратных метров. Также атаке подвергся склад компании в Котовске Тамбовской области. Там погибли семь человек, несколько десятков пострадали.

После этой атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что склады якобы использовались для поставок компонентов для производства беспилотников и навигационного оборудования для военных нужд.

В ночь на 20 июля беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на склад маркетплейса в подмосковном Подольске.