Песков объяснил, зачем России СВО

Россия проводит специальную военную операцию, чтобы помешать появлению на Украине западных войск. Об этом напомнил во вторник, 21 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, гипотетическое размещение на Украине военных контингентов Евросоюза и НАТО, о котором неоднократно говорили на высшем уровне в западных странах, абсолютно неприемлемо для России.

Москва не может допустить указанного сценария, поэтому и проводится специальная военная операция. Для решения задач СВО российские бойцы наносят удары по военным объектам противника, в том числе — по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для украинских националистов, цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее начальнику Генштаба России Валерию Герасимову доложили, что российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии — наступление ведется на всех направлениях. Генерал отметил успехи в освобождении российских регионов и поставил задачи на дальнейшие действия.

На Западе тем временем рассказали об отчаянных мольбах главаря киевского режима Владимира Зеленского к странам-спонсорам после очередной серии массированных ударов ВС России. Российские бойцы своими ударами возмездия заставили украинские силы ПВО истратить львиную долю недавно полученной партии перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot — самых дефицитных боеприпасов в арсеналах государств НАТО.