В Москве не питают надежд на то, что с появлением нового главы британского кабмина отношения между России и Великобританией потеплеют. Об этом рассказал во вторник, 21 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, после вступления Энди Бернэма в должность премьер-министра Великобритании он сразу сделал заявление о безоговорочной поддержке Украины и киевского режима. Россия фиксирует, что политик открыто говорит о намерениях сделать всё для продолжения войны.

Дмитрий Песков также отверг предположения о возможности контактов между президентом России Владимиром Путиным и Энди Бернэмом — в графике российского лидера подобных мероприятий нет, сообщает ТАСС.

Ранее новый премьер Великобритании Энди Бернэм пообещал, что одним из первых его международных телефонных звонков станет разговор с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, которому британский политик ясно даст понять, что "ничего не изменилось".

Еще до этого директор департамента Северной Атлантики российского Министерства иностранных дел Александр Гусаров указывал, что британские власти по-прежнему пытаются подзуживать остальную Европу, убеждая ее готовиться к военному столкновению с Россией.