Раскрыты детали поступления Анны Пересильд в Московскую школу кино: заговорила Дарья Мороз

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя экстерном сдала школьные экзамены за 11-й класс и поступила в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс. Но далеко не все любители кино порадовались за начинающую актрису. Вокруг поступления наследницы звезд разгорелся сандал.

Народ решил, что Анна попала в Московскую школу кино из-за связей знаменитых родителей, а не благодаря выдающемуся таланту. Все из-за того, что звезда "Алисы в Стране чудес" пропустила итоговый конкурс. Хейтеры атаковали Пересильд-младшую, в итоге за новоиспеченную студентку пришлось оправдываться преподавателю МШК Дарье Мороз.

Мороз опубликовала на своей странице в соцсети заявление, в котором прояснила ситуацию. Мол, итоговое испытание Пересильд пропустила по уважительной причине.

"Дабы избежать спекуляций на тему поступления Ани Пересильд на актерский курс в МШК, имею сказать следующее: Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не смогла быть из-за съемочной смены в экспедиции — это заранее было оговорено со мной и Университетом", — сообщила Дарья.

Мороз отметила, что Пересильд — очень талантливая актриса и МШК гордится, что Анна выбрала именно этот вуз. "Для меня и для всей нашей педагогической команды — большая удача, что она на курсе!" — резюмировала звезда "Содержанок".