ЦИК утвердил федеральный список кандидатов от "Единой Россия" на выборы

Центризбирком сегодня утвердил федеральный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму 9-го созыва. Постановление о регистрации было принято единогласно.

В федеральном списке партии - 390 кандидатов. И ещё 224 человека - по одномандатным округам. Ранее комиссия одобрила документы от КПРФ и объединения "Новые люди".

Представители "Единой России" назвали регистрацию списка кандидатов важным этапом, благодаря которому избирательная кампания переходит в активную фазу. Теперь политические силы приступают к полноценной работе над партийными программами и проводят встречи с избирателями.

"Большой массив предложений сегодня мы должны обработать и, естественно, предложить на съезде, как программный документ. Ну и, конечно, уже идут встречи с избирателями наших кандидатов - это тоже один из источников получения непосредственной информации от наших избирателей", - сообщил Владимир Якушев, секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый зампредседателя СФ РФ.