Подразделения группировки войск "Север" ВС России в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, этому предшествовало нарушение логистики и деморализация личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное Харьковской области.

Ранее начальнику Генштаба России Валерию Герасимову доложили, что российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии — наступление ведется на всех направлениях. Генерал отметил успехи в освобождении российских регионов и поставил задачи на дальнейшие действия.

При этом в Кремле подчеркивали, что завершить конфликт на Украине можно до конца суток. Для этого главарю киевского режима Владимиру Зеленскому достаточно вывести вооруженные формирования с территории всех российских регионов.