Госдума продлила "гаражную амнистию" до 1 сентября 2031 года

Государственная дума России во вторник, 21 июля, приняла в третьем чтении закон о продлении упрощенного порядка оформления земельных участков под гаражами — так называемая "гаражная амнистия".

Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в рамках этого закона, по прогнозам, в России будет легализовано и официально оформлено еще как минимум 500 тысяч участков под гаражами.

Востребованность этой законодательной нормы не вызывает сомнений: за последние пять лет "было огромное количество заявлений, чтобы оформить свои как гаражи, так и земельные участки под ними, и, конечно, этот процесс продолжается", цитирует Крашенинникова "Интерфакс".

Ранее глава Росреестра Олег Скуфинский доложил премьер-министру Михаилу Мишустину, что к июлю 2026 года механизмом "гаражной амнистии" воспользовались более 800 тысяч россиян. При этом председатель правительства указал, что особое внимание здесь следует уделить жителям новых регионов — у них "бывают дополнительные хлопоты при оформлении документов, прав", поскольку "многие из них место жительства меняли, утрачивали соответствующие необходимые документы".