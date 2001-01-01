Признанный иноагентом Максим Галкин* никогда не отличался верностью. Несколько лет назад юморист предал мужчину, которому обязан всем.

В конце "девяностых" о Галкине* мало кто знал, пока начинающего артиста не взял под свое крыло один из самых влиятельных сатириков страны Михаил Задорнов. Полтора года Максим* гастролировал с мэтром, Задорнов даже называл Галкина* своим "преемником".

Как рассказал в одном из интервью юморист "Кривого зеркала" Александр Морозов, связь Михаила Задорнова с Максимом Галкиным* позволила последнему стать по-настоящему востребованным артистом. Сатирик всему научил молодого коллегу, передал ему свой опыт.

В свою очередь пародист неоднократно признавался, что без старшего товарища его карьера могла бы сложиться совсем иначе. Но как только на горизонте появилась более выгодная работа, Галкин* сбежал от своего благодетеля.

Поговаривали, что Максим* объявил Михаилу Николаевичу о прекращении совместной деятельности во время ряда сольных концертов сатирика в Москве. В это же время Максим* познакомился с Аллой Пугачевой. Терпеть предательство Задорнов не собирался и в срочном порядке нашел замену артисту.

А в 2001 году Максим* запел. При чем в дуэте с Аллой Пугачевой. А вскоре юморист и певица поженились. На артиста посыпались предложения о работе — сольные концерты, запись песен, предлагали даже место на телевидении. С Задорновым Галкин* больше не выступал.

А между тем Михаил Задорнов даже через несколько лет после смерти остается самым любимым юмористом россиян. Это подтверждают всевозможные опросы. Задорнов — единственный сатирик, который вместо президента поздравлял страну с Новым годом по Центральному телевидению после боя курантов. Это произошло в 1991 году. Не стало артиста 10 ноября 2017 года. Похоронен сатирик в родной Юрмале.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов