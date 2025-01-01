Глава ЕАО доложила Путину об утроении окладов учителей

Развитие Еврейской автономной области обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор Мария Костюк на встрече в Кремле. Она доложила президенту об итогах первого года своей работы в этой должности.

Основные экономические показатели демонстрируют уверенный рост. Это и валовой региональный продукт, и промышленное производство, и инвестиции в основной капитал. В прошлом году открыли четыре новых предприятия. Активно развивают логистику и строят мосты. Но основное внимание уделяют социальной сфере.

Костюк: Мы упор делали на образование. В прошлом году, я Вам хочу сказать, что в два раза мы темпы по капитальному ремонту школ нарастили. Я Вам в том году сказала, что за прошлый национальный проект мы, к сожалению, не построили ни одного образовательного учреждения.

Путин: Есть ещё над чем работать.

Костюк: Еще много, просто много. Была бы возможность.

Путин: Детские сады и школы надо приводить в порядок.

Костюк: Мы первый раз попробовали в 2025 году отремонтировать один детский сад, шишек набили много, но опыт уже как бы пошёл. И мы ещё в три раза увеличили оклады учителей.

Путин: В три раза?

Костюк: Да. Было 8, стало 25. Дополнительной нагрузки на бюджет мы не добавили. У нас есть история вакансий, дополнительных моментов. Но какой плюс? У нас уже буквально за четвертую четверть 149 человек вернулось в образование, из них 47 – педагоги. Люди возвращаются.