Новак объявил о частичной стабилизации российского топливного рынка

Обстановка на внутреннем рынке нефтепродуктов в России частично стабилизировалась. Об этом рассказал во вторник, 21 июля, замглавы кабмина Александр Новак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс.

Как подчеркнул вице-премьер в комментарии ИС "Вести", предпринятые властями меры "приносят свои результаты, и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей".

Однако, признал Новак, в ряде субъектов Федерации сохраняется напряженная ситуация: "В ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами".

Особое внимание уделено регионам, в которых уже идет страда, а также регионам северного завоза, где короткий навигационный период предъявляет особые требования к параметрам обеспечения топливом.

На этом фоне Федеральная антимонопольная служба отчиталась о возбуждении в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 15 дел. Антимонопольщики рассказали, что выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В частности, в Удмуртии компанию заставили пересмотреть цены на дизельное топливо.

Тем временем Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях нормы о введении импортного демпфера на дизельное топливо. В период действия запрета на экспорт дизеля компании будут получать компенсацию за продажу топлива на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать в другие страны. При снятии экспортного запрета демпфер действовать не будет.