"Пусть люди знают!" Россиянам стыдно после обнародования шокирующего поступка Безрукова

Анатолий Кот обнародовал шокирующий поступок Сергея Безрукова. Актер признался, что в этом году его старшая дочь Алиса окончила ВГИК, она училась на курсе у Безрукова. Девушка не смогла пройти на бюджет, так как было всего два или три места, но при этом за все время обучения ни Алиса, ни другие студенты-платники не заплатили ни рубля.

"Когда она поступила, естественно, я подготовил котлету денег, чтобы занести за первый год обучения. Ну, как всегда. Потому что там, как всегда, два-три бюджетных места. И, короче, встречаемся с Алисой, она говорит: "Ты знаешь, папа, Сергей Витальевич вот что сказал: "Я в своё время учился бесплатно. И мои все ученики будут учиться бесплатно все четыре года". Он снялся в рекламе и заплатил за всех, за все четыре года, за весь свой курс", — раскрыл благородный поступок Безрукова Кот в шоу Паблик-ток "Между дублями" Феликса Мурзабекова.

Артист до сих пор благодарен коллеге, за то, что и его дочь, и другие дети получили такой подарок. Анатолий отметил, что это достойно восхищения. Сам же Безруков о том, что подарил студентам возможность учиться бесплатно, никогда не говорил публично.

Россияне, узнав о благородстве звезды "Бригады", испытали стыд. Об этом люди сами пишут в комментариях к новости. Дело в том, что на ТВ часто мелькает реклама с Безруковым, и многих она раздражала, народ считал, и без того небедный актер хватается за любую работу из жадности. Но оказалось, что мотив у Сергея Витальевича был совершенно не корыстный.

"А мы ругаем его за рекламы даже не подозревая истинных порывов человека молодец вот это поступок достойный уважения вот об этом надо говорить громогласно и нечего стесняться хороших мужских поступков пусть люди знают"; "Респект, чудо из чудес. Очень благородно, теперь и реклама с ним не будет так раздражать"; "Вот эта новость, у меня к Безрукову появилась неприязнь после реклам, а оказывается он деньги на обучение запустил, Сергей, я дико извиняюсь"; "А вы его за рекламу ругали, не зря я его люблю. Замечательный актер"; "Мне стыдно, что я ругала Безрукова за рекламу… Он оказывается не для себя зарабатывал", — делятся эмоциями пользователи Сети.