Необычный воришка попался на краже нижнего белья в Польше: "Грязевой демон!"

Житель Польши, который долгое время бился над загадкой исчезновения своей одежды с веревки для сушки белья, наконец разоблачил воришку. Им оказался бобр — обитатель пруда по соседству с домом поляка.

Как сообщает издание Fakt, потерпевший собственными глазами видел, как бобр пробежал по двору к веревке для просушивания одежды, сорвал с нее трусы и помчался к своему пруду вместе с добычей. Животное четко продемонстрировало нежелание расставаться с награбленным добром. Хозяин одежды рассказал, что бобр ничуть его не испугался: "Я стоял как вкопанный, а он всё же повернулся, зашипел на меня и исчез в воде, как какой-то грязевой демон".

Хотя воришка разоблачен, по-прежнему неясно, как защитить от него одежду. Поляк недоумевает, как вести себя с агрессивным зверьком: "Это не просто бобр. Он шипит, как разъяренная свинья".

Однако известны и случаи, когда бобры становились неожиданными помощниками там, где не преуспел человек. В ландшафтном парке в Чехии бобры построили платину, причем выбрали для этого идеальное место, а власти благодаря усилиям животных сэкономили 30 миллионов чешских крон.

Лондонские бобры спасли жителей одного из районов британской столицы от потопов, справиться с которыми местные власти не могли десятилетиями. От разлива реки Брент с 1970-х страдали дома, улицы и станция метро Greenford. Попытки забетонировать часть речного русла или предпринять другие защитные меры успехом не увенчались — каждый год эту территорию вновь затапливало. На подмогу неожиданно пришли бобры. Как пишет The Independent, восемь зверьков за один лишь год возвели несколько плотин и превратили заболоченный участок в естественную губку, способную впитать огромные объемы воды.