Закон о регулировании криптовалют приняли в России

Государственная дума России во вторник, 21 июля, приняла в третьем чтении закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который регулирует весь цикл и аспекты оборота криптовалюты.

Принятый закон разъясняет, кто вправе заниматься организацией обращения цифровых валют в России — это могут делать исключительно специализированные посредники. Обменные функции разрешается выполнять компаниям с собственными средствами не менее 15 миллионов рублей, причем с 1 июля 2027 года они должны числиться в соответствующем реестре Банка России.

Расчеты криптовалютой в России, как и реклама таких операций, остаются под запретом.

Вести майнинг криптовалюты разрешается в установленных законом рамках, причем некоторым гражданам с непогашенной судимостью делать это запрещено, сообщает "Интерфакс".

Ранее уководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления СКР Станислав Васильев рассказал, что Следком настаивает на уголовной ответственности за наиболее опасные проявления незаконного майнинга. Речь идет о случаях, когда нелегальный майнинг причиняет значительный ущерб экономике и энергетической инфраструктуре.

При этом позиции профильных органов и ведомств относительно статуса криптовалюты расходились. В Центробанке заявляли, что считают правильным полный запрет криптовалюты, в Минфине настаивали на разумном регулировании и официальном налогообложении. На основе дискуссий был выработан компромиссный подход.