МИД России объяснил вызов посла Молдавии

Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вновь вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом рассказали во вторник, 21 июля, во внешнеполитическом ведомстве.

Как поясняет МИД России на официальном сайте, дипломату был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Кишиневская полиция остановила автобус российского посольства под предлогом проверки документов и без разъяснений, с применением силы и угроз против дипломатов, сняла с него дипломатические регистрационные знаки.

Еще одно ЧП было зафиксировано на пограничном переходе "Леушены", когда сотрудники российского посольства пытались доставить из Молдавии в Россию служебный груз. Россиян безосновательно удерживали на границе более четырех часов.

Посла Молдавии предупредили в МИД России, что Москва оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.

За месяц до этого молдавского посла уже вызывали на Смоленскую площадь из-за беззакония в отношении дипкурьеров МИД России, которых задержали в аэропорту Кишинёва с попытками досмотреть дипломатическую корреспонденцию. При этом молдавские власти лишили задержанных возможности получить консульскую помощь. Курьерам пришлось вернуться на Родину.

Молдавские власти на протяжении нескольких лет реализуют дискриминационную политику в отношении граждан России. Российский МИД предупреждал, что по прибытии в Молдавию наших сограждан подвергают многочасовому ожиданию, унизительному досмотру и допросам, а потом нередко отказывают во въезде без внятных причин.