Избитые в отеле в Грузии гражданки России оказались украинками

В пятизвездочном отеле Грузии на туристок из России напал местный мужчина. Одна из пострадавших девушек оказалась в больнице с переломом носа.

По версии туристок, в гостинице отмечали свадьбу, один из гостей торжества услышал русскую речь (девушки разговаривали на балконе своего номера) и буквально озверел. Мужчина ворвался в номер, как найти нужную дверь ему якобы подсказали сотрудники отеля, и устроил скандал. Грузин был настолько разъярен, что ударил одну из девушек кулаком в лицо.

Однако Министерство внутренних дел Грузии огласило версию нападавшего, и она отличается от того, что говорят гражданки России. Мужчина уверяет, что во время свадебной церемонии в Телави туристки оскорбляли гостей с балкона и обливали водой оборудование. Девушек просили прекратить, но они не унимались. В какой-то момент брат жениха не выдержал и поднялся в номер к иностранкам. Во время "беседы" он ударил одну из туристок.

Как сейчас себя чувствует пострадавшая Алена Нестерюк, рассказала ее адвокат Лали Апциаури. Правозащитница сообщила, что Нестерюк постоянно живет в Турции и работает в одной из крупных клиник пластической хирургии. В результате удара у Алены оказался сломан нос. Девушке требуется операция. Алена намерена обратиться к знакомым врачам в Турции, но из-за травмы ей запрещено лететь на самолете. У Нестерюк образовалась гематома в области носа и лба, поэтому авиаперелет может быть опасен для жизни. Девушку выписали из больницы, но она не может покинуть Грузию.

Кроме того, адвокат раскрыла детали о гражданстве пострадавших в отеле туристок. "Все пять девушек — украинки и являются гражданками России. Пострадавшая также является гражданкой Турции", — отметила Апциаури в беседе с ТАСС.