Прокуратура Венгрии изымает серверы в офисе партии экс-премьера Орбана

Власти Венгрии решили захватить всю систему связи оппозиции. Так прокомментировал визит следователей прокуратуры в офис партии экс-премьера Виктора Орбана официальный представитель ФИДЕС Берталан Хаваши.

По данным Хаваши, силовики изымают компьютеры и серверы, с намерением захватить всю систему связи и базы данных партии. В Венгрии не было подобных действий со времени краха коммунизма в 1990 году, говорится в заявлении представителя ФИДЕС.

Оппозиция заявляет также, что партия Орбана не поддастся ни политическому, ни правовому давлению. Она будет противостоять агрессивному авторитаризму партии "Тиса", возглавляемой новым премьер-министром Петером Мадьяром. После прихода к власти новый премьер развернул кампанию по борьбе с коррупцией, объявив о расследовании в отношении лиц из прежнего правительства и окружения Орбана, передает ТАСС.