Зеленский пожаловался на удары ВС России по Одессе

Владимир Зеленский требует принять новый санкционный пакет против России. Глава киевского режима отреагировал на удары ВС России по инфраструктуре Одессы.

Украинский лидер утверждает, что россияне нанесли ракетный удар по обычному парку. А реактивные дроны, якобы, повредили четырехэтажное здание и три обычных жилых дома. Как написал Зеленский в Telegram, необходимо принятие 21-го санкционного пакета от Евросоюза. Также Зеленский требует ускорить поставки вооружений и средств ПВО.

Минобороны России ранее сообщило об ударах российских войск по портам Одессы. По данным военного ведомства, целями стали места разгрузки и хранения грузов для ВСУ.