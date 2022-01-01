Меган Маркл придется сделать унизительную вещь, когда Кейт Миддлтон станет королевой

Меган Маркл вряд ли понравится один момент, когда принцесса Уэльская Кэтрин однажды станет королевой. И это еще сильнее усугубит конфликт в монаршей семье.

Герцог и герцогиня Сассекские покинули королевскую семью шесть лет назад и, судя по всему, оба скучают по жизни во дворце. Сейчас парочка ищет способ вернуться в Британию, но кроме Карла III этому никто не рад.

Ещё до своего ухода Меган начала конфликтовать с королевскими родственниками. В частности, СМИ неоднократно писали о напряжённых отношениях между Маркл и Миддлтон, включая широко обсуждавшийся спор вокруг платьев подружек невесты перед свадьбой Гарри и Меган. Считается, что сейчас жёны принцев практически не общаются и не поддерживают отношения уже довольно долгое время.

Королевский биограф Дженни Бонд, комментируя их отношения, заявила, что одной из главных причин разногласий мог стать вопрос положения в королевской иерархии. По её мнению, Меган не нравилось, что Кэтрин всегда занимала более высокий статус. Бонд также считает, что, когда принц Уильям станет королём, Маркл, вероятно, будет особенно неприятна одна вещь — необходимость делать реверанс перед Кэтрин как перед королевой.

"Мне кажется, главная проблема в их отношениях заключается в балансе власти. Кэтрин — будущая королева, и она всегда будет иметь более высокий статус, чем Меган. Однажды герцогине придётся поклониться королеве. А мы знаем, что Меган считает эту традицию довольно комичной и абсурдной", — отметила в интервью New Magazine Бонд.

Меган действительно не раз высказывалась о своём недоумении по поводу придворного этикета, в частности о реверансах. Об этом она рассказывала и в документальном сериале, вышедшем на Netflix в 2022 году. В шоу принц Гарри поделился, что первой высокопоставленной представительницей королевской семьи, с которой познакомилась Меган, была покойная королева Елизавета II.

"Я не знала, что встречусь с ней, буквально до последних минут. Мы ехали в машине в Royal Lodge на обед, и Гарри сказал: "Моя бабушка здесь, она будет после церковной службы". И вдруг спрашивает: "Ты ведь знаешь, как делать реверанс?" А я подумала, что он шутит", — призналась тогда американка.

Затем в сериале герцогиня в шутливой форме воспроизвела тот реверанс: широко развела руки, театрально поклонилась почти до пола, а затем, выпрямившись, произнесла: "Очень приятно познакомиться, Ваше Величество".

После выхода сериала многие поклонники королевской семьи раскритиковали Меган, посчитав, что таким образом она насмехалась над традициями.