Госдума затруднила иностранному бизнесу возвращение в Россию

Государственная дума России во вторник, 21 июля, приняла в третьем чтении поправки в законодательство, разрешающие российским компаниям не возвращать активы иностранным предпринимателям, прекратившим работу в нашей стране после февраля 2022 года.

Как уточняет "Интерфакс", речь идет об основаниях лишения иностранных инвесторов права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний.

Российский бизнес получает возможность в судебном порядке блокировать такой выкуп, заручившись поддержкой правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и министерства, которое является профильным для конкретного предприятия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что многие крупные зарубежные компании ушли из России после начала СВО "абсолютно по-скотски". В то же время, признал политик, "кто-то остался и остается", а мы "заинтересованы в том, чтобы иностранные капиталы приходили на наш рынок".

Президент России Владимир Путин отмечал, что при уходе с российского рынка "кто-то нахамил" и "оскорблял нас", поэтому "пускай сидит там" вместо возвращения в нашу страну. При обсуждении этой темы с представителями бизнеса глава государства подчеркнул, что одних извинений недостаточно, ведь ради наживы иностранные предприниматели "подойдут и расцелуют тебя в уста".