Госдума приняла закон, который позволит стабилизировать ситуацию с топливом

Ситуация на топливном рынке страны может кардинально измениться в самые ближайшие дни и в плане цены, и в плане поставок. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На пленарном заседании депутаты приняли закон, который позволит стабилизировать ситуацию с топливом. Документ поможет обеспечить ГСМ и граждан, и предприятия страны. Уточнен порядок применения нулевой ставки акциза на нефтяное сырье в определенных случаях.

Также предложено установить импортный демпфер - то есть ввести для предприятий компенсацию за поставки горючего по ценам ниже экспортных.

"Неонацистский режим делает все, чтобы создать напряжение внутри страны, поэтому наносит удар по нефтеперерабатывающим заводам, по мирной инфраструктуре, чтобы общество раскололось. Закон сегодня принимаем, чтобы снять остроту проблемы и выйти на решение, которое ждут люди. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать - речь идет об акцизах. И стимулируем доступ к топливу дополнительный и стимулируем запасы, чтобы не могли нам в будущем нанести поражение и проблемы в этой части. Это серьезное решение, война идет. Топливо должно быть и в тылу, и на фронте, и на уборочной кампании, и у экстренных служб", - заявил Володин.

Ранее замглавы кабмина Александр Новак заявил, что обстановка на внутреннем рынке нефтепродуктов в России частично стабилизировалась. Как подчеркнул вице-премьер, предпринятые властями меры "приносят свои результаты".

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