Трамп уже на этой неделе может ввести новые пошлины на товары из 60

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Дональд Трамп может уже на этой неделе ввести пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран.

Уточняется, что новые меры будут введены после истечения срока действия нынешней 10-процентной пошлины на большую часть американского импорта. Срок истекает в пятницу, 24 июля. Правовой основой для ограничений может стать расследование предполагаемого использования принудительного труда.

Вероятно, на первом этапе рестрикции будут сопоставимы с действующей ставкой в 10%.

В материале также отмечено, что ряд высокопоставленных чиновников советуют Трампу отказаться от резкой эскалации торгового конфликта.

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