Греция решила сделать свою армию сильнейшей в Европе

Греция к 2030 году будет иметь самые сильные и самые современные вооруженные силы в своей истории. Более того, армия станет одной из сильнейших в Европе, заявил греческий министр обороны Никос Дендиас.

Глава Минобороны Греции подчеркнул, что решение об укреплении военного потенциала страны продиктовано соображениями выживания государства, а не какими-либо политическими предпочтениями. Его слова приводит в своем Telegram-канале издание Clash Report.

В Афинах также заявляют, что отправка вооружений Киеву идет параллельно с усилением угроз суверенитету страны в Эгейском море со стороны Турции. В Греции подвергли критике передачу оружия Украине в ущерб интересам своей национальной безопасности.