Российские дальние бомбардировщики пролетели над Балтийским морем

Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря выполнили дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России. Как сообщили в Минобороны, полет продолжался более 4 часов.

В военном ведомстве добавили, что истребительное сопровождение бомбардировщикам обеспечили экипажи Су-35С. На отдельных отрезках маршрута российские Ту-22м3 сопровождали истребители иностранных государств.

В Минобороны России напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Балтийского моря, а также Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана. В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными нормами.