Посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев сообщил в интервью ТАСС, что Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября.

По словам дипломата, визит президента свидетельствует о том, какое значение в Москве придают отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Россия высоко оценивает подход к КНР к наращиванию потенциала АТЭС.

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