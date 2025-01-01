Названа причина смерти актера Дмитрия Поднозова

В Санкт-Петербурге скончался актер Дмитрий Поднозов. Ему было 64 года. Последние дни артист провел в больнице.

О трагедии сообщили коллеги Поднозова из театра "Особянк". "Вчера не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра", — говорится в официальном заявлении.

Дмитрий был выдающимся артистом и по-настоящему большим человеком. Коллеги и друзья рассказали, что на него всегда можно было положиться, попросить о помощи. "Он был человеком, который до последнего вёл театр и нас всех за собой", — отметили в театре.

Причину смерти Поднозова скрывать не стали. Актер сам рассказывал, что болен раком. Коварная болезнь пустила метастазы в мозг.

"В последние полгода Дмитрий боролся с онкологией. Это был очень тяжелый путь, но он держался и оставался сильным до самого конца", — сказали в театре "Особняк".

Страшный диагноз актеру поставили в декабре 2025 года. Поднозов боролся до последнего, собирал деньги на операцию, так как своих средств ему не хватало. Но болезнь развивалась стремительно и уже к весне состояние артиста значительно ухудшилось.

Похоронят Дмитрия Поднозова в Санкт-Петербурге. Дата и место проведения гражданской панихиды будут объявлены дополнительно.

В фильмографии Поднозова более 200 проектов. Наиболее известные картины с его участием — "Тайны следствия", "Духless 2", "Тест на беременность", "Гений", "Мажор", "Чернобыль", "Комбинация", "Карамора", "Ледокол".