В Госдуме назвали бредом сообщения о введении выездных виз для россиян

Преднамеренной дезинформацией назвал слухи о возвращении выездных виз для россиян глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат подчеркнул, что право на свободный выезд из страны остается незыблемым, а появившиеся сообщения – полный бред и вредные страшилки.

Выездные визы были окончательно отменены в России еще в 1993 году. Панические публикации о возвращении такой практики и возможном закрытии границ появились в сети 10 июля. Их оперативно опровергла официальный представитель МИД Мария Захарова.

Слуцкий подчеркнул, что в стенах парламента подобные ограничения никогда не поднимались. Парламентарий добавил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, передает ТАСС.