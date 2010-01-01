Анатолий Цой тайно обвенчался: женой певца стала стройная красавица

Анатолий Цой (TSOY), тщательно оберегающий от посторонних личную жизнь, обвенчался. При этом жену артист продолжает скрывать.

Журналисты "СтарХита" опубликовали фотографии с таинства, но даже на снимках невесту можно рассмотреть лишь сзади. Судя по снимкам, избранницей Анатолия стала стройная красавица с темными волосами. Невеста выбрала для венчания белое кружевное платье, нежный образ дополнила накидка. Жених предстал в классическом черном костюме.

Шесть лет назад издание Super сообщало, что избранницу Цоя зовут Ольга. Пара состоит в браке с 2010 года, влюбленные поженились еще до широкой известности Анатолия. По слухам, у них трое детей: сын, родившийся в 2012 году, и дочери-близняшки.

Цой не подтверждал информацию о детях и жене. Артист просит с уважением относится к его личной жизни.

"Я достаточно открыт для своей аудитории, но не в вопросах личной жизни. Поэтому комментировать эту сторону пока не готов. Могу сказать лишь одно: я очень счастлив и для меня семья — это крайне важно и сокровенно", — высказывался ранее певец.