Обстрел ВСУ повредил дамбу Белгородского водохранилища

Угрозы затопления населенных пунктов, опасности для жизни и здоровья из-за сброса воды в Белгородском водохранилище нет. Об этом заявил министр природопользования региона Роман Татаринцев.

Как сообщили в оперштабе Белгородской области, в минувшие выходные в результате обстрела со стороны ВСУ повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища. Произошел сброс воды.

Власти с привлечением специалистов оценивают риски и угрозы. Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце снижается. В то же время, противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются.