Лукашенко распорядился отправлять плохих работников на границу с Украиной

Александр Лукашенко распорядился отправлять "в армию и на южную границу (граница с Украиной" тех, кто в период уборочной кампании плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве.

"В лес. Там наши ребята, силы специальных операций", - уточнил президент Беларуси.

Лукашенко при этом уточнил, что нападать Беларусь ни на кого не собирается, а лишь обеспечивает свою безопасность.

"Неделя подготовки, гранатомет, пулемет, и туда - в распоряжение сил специальных операций", - добавил глава государства.

Он добавил, что касается это в том числе и чиновников.

Ранее Лукашенко предложил новый источник отопления вместо газа. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".