ВС России нанесли новые удары по портам и судам Украины

ВС России нанесли новые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотниками и высокоточным оружием поражены объекты в порту "Одесса", цех судоремонтного завода в порту "Черноморск", сухогруз в порту "Николаев".

Также на переходе морем БПЛА поразили морское судно типа "балкер" и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск".

Ранее ВС России установили контроль над Волоховским в Харьковской области. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".