Собянин: Будущий технопарк в Троицке вошел в список приоритетных инвестпроектов

Будущий технопарк "ТехноСпарк" в Троицке вошел в список инвестиционных приоритетных проектов, сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, предприятия в области прецизионной механической обработки, энергетики, информационных технологий и робототехники станут основными резидентами.

Площадь технопарка составит 20,9 тысячи квадратных метров. Это будет комплекс из трех корпусов. Там разместятся лабораторные, производственные и административные помещения.

Ожидается, что будет создано больше 550 новых рабочих мест. Подробности - в посте главы города.