Российские ракетоносцы более 11 часов летали над Японским морем

Плановый полет над Японским морем выполнили стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации. Маршрут пролегал над нейтральными водами, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, полет ракетоносцев ВКС продолжался более 11 часов. Экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ обеспечили истребительное сопровождение.

В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Тихого океана, Балтийского моря, Арктики и Северной Атлантики. Подчеркивается, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными нормами.